РИАМО - 28 мая. Дополнительные проверки соблюдения требований безопасности проведут в подмосковных школах и местах детского отдыха. К началу нового учебного года в регионе примут стандарт по обеспечению безопасности школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье прошло заседание региональной Антитеррористической комиссии с участием губернатора региона Андрея Воробьева. На заседании обсудили поручение президента РФ Владимира Путина, который заявил о необходимости разработки и внедрения единого подхода в сфере антитеррористической защищенности школ.

«Поручение президента предполагает дополнительную проверку всех учебных заведений. Прошел последний звонок, начинаются экзамены. Летом более 1 тыс. школ примут ребятишек на отдых, еще будут работать около 100 летних лагерей. Мы должны лишний раз убедиться, что все необходимые меры безопасности нами предусмотрены, а к 1 сентября - ввести дополнительный стандарт по обеспечению безопасности. Прежде всего, это касается внешнего контура, видеонаблюдения», - сказал Воробьев.