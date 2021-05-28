РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. В подмосковном Красногорске семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, могут получить ежегодную выплату в 13 тыс. руб., заявление нужно подать до 30 ноября, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты.

Красногорское управление социальной защиты населения информирует, что, в соответствии с законом Московской области от 12 января 2006 года №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», установлена дополнительная мера социальной поддержки семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Право на выплату имеет один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучающегося в образовательной организации Московской области, в семьях со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, имеющий место жительства в Московской области.

Выплата предоставляется на каждого обучающегося ребенка-инвалида один раз в календарном году в размере 13020 руб.

Заявление на выплату установленной формы подается через МФЦ по месту жительства до 30 ноября 2021 года.

Получить консультацию по назначению выплаты можно в Красногорском управлении социальной защиты населения или по телефону: 8(498)602-19-26.

Прием населения осуществляется по предварительной записи по телефону (498) 602-19-26 или на сайте Красногорского управления (https://krasnogorsk.msr.mosreg.ru/appointment/index).