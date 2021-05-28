Музею «Метро на даче» в подмосковной Апрелевке еще нет и года. Создатель музея Георгий Манохин провел карантин с пользой: с начала пандемии в марте прошлого года он начал готовить настоящее музейное пространство в пустующем гараже у себя на даче. И уже 12 декабря 2020 года музей открыл двери для ностальгирующих по старой московской подземке. Корреспонденты РИАМО посетили необычный музей и узнали, как собиралась коллекция.

«С детства стремился в метро — мечта исполнилась»

На территории коттеджного поселка музей виден сразу — знакомая всем москвичам красная буква «М» свидетельствует, что мы на месте. В музее два этих знаменитых символа — один на крыше, другой внутри. И оба, конечно, оригинальные: их владелец музея достал у перекупщиков. В день своего рождения, 15 мая, Московский метрополитен выставил 50 таких букв по цене 10 тысяч за штуку. По словам Георгия, их выкупили все за 8 часов.

В московскую подземку Георгий влюбился с детства.

«Когда первый раз спустился в метро, я там долго стоял и не мог прийти в себя, по воспоминаниям родителей. Я застал старые вагоны с мягкими сидениями и очень полюбил именно их», — рассказывает он.

Все началось со светильников.

«Они использовались в салонах старых вагонов типа «Еж». Я начал собирать их еще в школе — тогда я даже не подозревал, что они будут у меня в качестве основного освещения в музее. На «Авито» я вышел на мужчину, который отдал мне старые наличники вокруг дверных проемов в вагонах серии «Д», а потом я спросил, есть ли у него светильники. И он начал мне продавать по светильнику», — делится создатель музея.

Но светильники достались не просто так — Георгию пришлось копить деньги, которые родители давали на школьные обеды. В итоге светильников стало так много, что они могли бы освещать тот самый вагон в московском метро.

Будущий создатель музея увлекся коллекционированием и потом обратил внимание на мелкие таблички, фигурки, значки, билеты. По словам Георгия, в конце 90-х можно было купить много интересной старой техники. После школы Георгий поступил в железнодорожный колледж. А после обучения пошел работать в Московский метрополитен, но не сразу.

«Я с детства стремился в метро — мечта сбылась. Но сначала я не прошел по зрению. Тогда родители накопили денег и сделали мне лазерную коррекцию зрения. После операции меня приняли на обучение. Но вот, например, в Санкт-петербургское метро после операции на зрение не берут», — делится Георгий.

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Драгоценные лайтбоксы

Идея создать музей и делиться с людьми историей московского метрополитена пришла Георгию во время работы машинистом.

«Когда я стал машинистом, бюджет у меня стал побольше, и я замахнулся на лайтбоксы (светящиеся подвесные указатели — прим. ред.). И тут меня осенило, что нужно делать что-то свое, уникальное, и делиться с такими же пассажирами и посетителями, которые хотят прикоснуться к старому метро, которое исчезает», — рассказывает он.

Лайтбоксы занимают особенное место в коллекции музея. Их два типа — есть светящиеся и без света. Найти дешевый лайтбокс, по словам Георгия, очень сложно.

«Например, когда метрополитену исполнилось 86 лет, 15 мая этого года, они проводили аукцион и расщедрились на эти лайтбоксы — продавали всего за 10 тысяч рублей. Лайтбоксы центральных станций стоили 15 тысяч рублей. А так перекупщики устанавливают цены от 30 тысяч рублей и выше. Это то, что можно найти на «Авито», — рассказывает создатель музея.

По словам коллекционера, некоторые лайтбоксы у него от перекупщиков, а некоторые — с аукциона.

«Вот, например, уникальный указатель с «Китай-города» — здесь две линии соединяются на одной станции. У нас всего шесть таких станций в метро. Он с аукциона. А большой лайтбокс с «Чистых прудов» куплен у перекупщиков», — рассказывает Георгий.

Все старые указатели хранятся на складах метро, но работники не могут продавать их, так как это жестко контролируется.

«Все на балансе у метрополитена. И только когда эти вещи списываются, тогда в теории могли бы отдать», — объясняет Георгий.

В основном его коллекция — это приобретенные им предметы с аукциона или с «Авито», есть и пожертвования от коллег, но их немного.

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«Спущу все на музей»

Когда у Георгия скопились деньги на отпуск, он решил в один момент уволиться и потратить все сбережения. «Подумал — спущу все на музей», — рассказывает он. Причиной увольнения стал тяжелый график.

«Десять дней без выходных, потом один выходной, потом семь дней без выходных. В нашем депо такая ситуация была из-за нехватки людей», — делится коллекционер.

Еще во время работы Георгий начал искать помещение для будущего музея, но столкнулся с тем, что за площадки в Москве нужно было платить по 40–50 тысяч рублей.

«Я понял, что тратить больше половины зарплаты на аренду нецелесообразно. И мне родители говорят — гараж не используется, пробуй. Мы начали заниматься благоустройством: утеплили стены, кусочек стены оформила художница — моя девушка. Здесь вы видите всякие артефакты из метро — символика, фонари, рисунки перекликаются с нашими экспонатами», — рассказывает владелец музея.

Есть и интересная техника, например, УКПТ — устройство контроля прохода в туннель. Пассажирам знаком звук, который раньше часто можно было услышать в подземке, — он напоминал звук советского дверного звонка. Этот звук раздавался, когда то-то из пассажиров попадал в тоннель.

«Люди часто залезают в тоннели метро. Однажды мы час не могли найти пассажира, потому что в тоннелях много ходов, ответвлений с соседними путями, и можно легко заблудиться. Есть те, кто делает это из любопытства, а есть целое течение — диггерство, они специально проникают на подземный объект. Но моя позиция — пусть лазают, главное, чтобы не сбило», — считает Георгий.

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Гордость музея

Особая гордость музея — это кабина от вагона «Еж-3», которая сделана в масштабе 1:1, за исключением пары миллиметров. Здесь можно почувствовать себя настоящим машинистом поезда метро и работать с натуральными агрегатами.

«Вагон я делал из фанеры. Оптика, габаритные, нижние фары — это все оригинал, и мало того — оно работает. Пока можно прокатиться с клавиатуры, но вы почувствуете движение — как ставить вагон на ход и тормозить. Второе — сложнее, поэтому часто все проезжают станцию», — рассказывает Георгий.

Наполнение — оригинальное, и здесь возможно полное погружение в профессию и атмосферу старого вагона, на котором можно прокатиться теперь только в этом музее. Здесь же стоит форма машиниста, ее можно примерить и сфотографироваться. Часть деталей вагона Георгию отдали знакомые, а часть он искал у перекупщиков на сайте.

Но на одном вагоне владелец музея не останавливается. В перспективе он хочет перейти на настоящие кузовы списанных вагонов.

«Метро, конечно, просто так не отдаст, но по России кузовы разбросаны, просто вопрос в доставке вагонов сюда. И пока у меня нет участка для этого, все в гараже умещается. Как минимум, нужен хороший участок, чтобы вагон сюда перевести», — рассказывает он.

Сейчас Георгий реставрирует старый вагон типа «Д» 1960–1961 годов постройки. В СССР была программа, по которой старые вагоны резались и распродавались на гаражи.

«Этот вагон чудом уцелел по этой программе: его распилили на гараж, там одна треть вагона, и я случайно нашел его в интернете. Хозяин хотел сдать на металлолом, но мы его купили и сейчас будем его восстанавливать», — делится он.

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Назад в прошлое

В музее есть еще один интересный экспонат — воссозданная пассажирская часть вагона с мягкими сидениями и окном с оригинальной навигацией со станции «Театральная». Эти вагоны остались в памяти у тех, кому около тридцати лет и больше, и уже вошли в историю.

«Здесь у нас имитация со всей навигацией, как она раньше располагалась — над окном, общая схема линий, как они эксплуатировались. Например, Каховская линия уже ушла в историю. Самое сложное при воссоздании этого вагона — найти новодел, потому что старый линкруст крошится при монтаже. Это спрессованный картон, и он превращается в труху», — рассказывает Георгий.

Оригинальный линкруст поменяли на копию, которую Георгию сделали на заказ из пластика. Окно было найдено в интернете: «Это старое окошко откидного типа из вагонов серии «Е», которые по «филевке» ходили».

Надпись названия станции сделана художником — это имитация мрамора. Указатели — от перекупщиков, а с доставкой и установкой помог друг.

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Обратно в метро

Несмотря на большой интерес к музею, пока он не приносит прибыли, делится Георгий. Но на дальнейшее развитие этого уникального объекта нужны финансы.

«Сейчас я хотел бы заниматься только музеем, блогом, но, скажу честно, прибыли это пока не приносит, поэтому ищу хорошую работу сейчас. Пытаюсь восстановиться в метро», — говорит Георгий.

Добираться до музея пока не очень удобно — от станции Апрелевка нужно ехать на такси или идти пешком. Но все может измениться уже очень скоро.

«Сейчас надеюсь на новую фишку от Департамента транспорта, они собираются делать автобусы «по вызову». Как такси, но будет приезжать водитель по твоему заказу и возить народ — например, от станции Крекшино, это новая Москва. И конечно, надеюсь на МЦД-4, который скоро сюда проведут», — говорит Георгий.

Однако находятся посетители, которые хотят познакомиться с историей метро так сильно, что идут пешком от станции даже зимой.

Экскурсии по музею водит сам Георгий — он как никто другой знает московское метро изнутри и рассказывает все подробности о работе машиниста и о деталях любимых вагонов «Еж-3», которые он водил по Таганско-Краснопресненской линии.