РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Сборные команды воспитанников детских домов региона и Офицерской хоккейной лиги встретятся на льду подмосковного Красногорска 30 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Тридцатого мая на ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске пройдет матч, приуроченный ко Дню защиты детей. На льду команда воспитанников детских домов встретится с командой ОХЛ.

Для сборной воспитанников детских домов это будет матч с серьезными соперниками, который станет своеобразным итогом 4-месячных тренировок. Команда собралась в январе этого года. Отточить навыки подросткам помогали опытные тренеры. Среди них основатель хоккейной школы ArtHockey Артем Оленев, который работал с такими профессиональными спортсменами, как Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Иван Барбашев, Никита Гусев, Антон Слепышев, Богдан Киселевич и другими.

Для каждого из ребят матч 30 мая дает возможность раздвинуть границы своего мира, завести новые знакомства и дружеские связи со сверстниками из других регионов. Юных и целеустремленных 17-летних спортсменов с непростой судьбой объединяет любовь к спорту и стремление к победе.

Проект реализуется при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области, министерства образования Подмосковья и региональной Общественной палаты.

Подобные спортивные события для воспитанников детских домов проводит благотворительный фонд «Свой дом» с 2018 года. За время существования этой спортивной инициативы было проведено порядка десяти знаковых матчей, это межрегиональные и международные турниры по хоккею и мини-футболу, забеги и спортивные праздники.

Товарищеские встречи объединили десятки детей-сирот, которым необходима не просто поддержка, но и социальная адаптация. Спортивные встречи не только объединяют юных спортсменов и дарят радость общения, но и формируют характер, волю к победе и придают уверенности в своих силах.

Начало матча в 16:00.