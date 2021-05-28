РИАМО – 28 мая. В жилом комплексе Микрогород «В лесу», управлением которого занимается ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ), было принято решение изменить проект новой очереди для сохранения природного наследия – старого векового дуба.



По изначальному генеральному плану и ППТ сохранение дерева было сложной задачей. Однако еще с начала весны девелопер вел переговоры с жителями, рассматривая и просчитывая всевозможные позитивные варианты разрешения данной ситуации. Совместно с участием профессиональных дендрологов и экологов поднимался вопрос по переносу дуба, а также анализировались всевозможные варианты перепроектирования с учетом проходящего рядом магистрального газа.



После нескольких месяцев напряженной работы ответ был найден – один из корпусов Микрогорода «В лесу» будет перенесен в пользу сохранения дерева. Дуб, в свою очередь, станет частью благоустройства новой очереди. Возле него появятся охранные таблички, а в будущем будет организован экомониторинг.



«В рамках управления проектом Микрогород «В лесу» ООО «Прогород» ответственно относится к зеленому строительству и экологии, а также к сохранению природного наследия на территории своих проектов. Ситуация с дубом для нас – как раз и есть пример социально-ответственного «зеленого» девелопмента, в рамках которого мы изменили проект, закладывая дополнительные расходы на перепроектирование в пользу векового дерева и эстетического спокойствия наших жителей, которые хотели сохранить природное наследие в зоне своего проживания», —комментирует Игорь Соломатин, коммерческий директор ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ).



Микрогород «В лесу» расположен в 10 минутах езды на общественном транспорте от станции метро «Пятницкое шоссе». В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура – школа, детский сад, объекты торговли и развлечений, спорта и бытовых услуг, но и лесопарк площадью 7 гектаров. Все квартиры реализуются с отделкой, благодаря чему новым собственникам не нужно тратить силы и время на ремонт.

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