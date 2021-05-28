РИАМО - 28 мая. За минувшие сутки в Подмосковье выздоровели 633 человека, у которых ранее выявили Covid-19, с начала пандемии в регионе вылечили 220 431 пациента, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье умерли 11 инфицированных, за все время пандемии скончались 6118 Covid-пациентов.

Всего в Московской области зафиксировали 268 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 746 случаев подтвердились в прошедшие сутки.

В регионе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Прививки делают бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах, 30 пунктов вакцинации работают круглосуточно.

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