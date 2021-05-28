РИАМО - 28 мая. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За все время пандемии коронавируса в Московской области выявили 268 959 случаев инфицирования.

Жители Подмосковья могут бесплатно сделать прививку от коронавируса. Вакцинацию проводят в городских поликлиниках и мобильных прививочных пунктах.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты нужно в общественных местах и транспорте. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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