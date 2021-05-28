РИАМО - 28 мая. Столичный перечень стартовых площадок, где планируется возвести дома для переселения по программе реновации, увеличился на 13 адресов, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы, их суммарная мощность составляет 248,2 тыс. кв. м. Дома на площадках помогут расселить 50 старых домов с 3,55 тыс. квартир. Так, комфортное жилье получат 9 тыс. жителей Москвы.

Семь площадок находятся на месте домов, которые уже включены в программу. Формированием списка домов, которые возводятся в рамках II волны реновации, занимается столичное правительство.

На текущий момент для строительства новых домов в столице подобрано 513 стартовых площадок, их суммарная мощность составляет 8,1 млн. кв. м.

В столице в программу по реновации жилищного фонда входят 5 175 домов, где проживает около 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в дома в феврале 2018 года. В настоящее время возведено 114 новых домов площадью 1,3 млн кв. м. Еще 263 дома проектируются и возводятся. Суммарная площадь зданий составляет 4,6 млн кв. м.

Новые стартовые площадки появились по адресам: Клязьминская ул, вл. 26, ул. Константинова, вл. 2, Маломосковская ул., вл. 15А, Ярославская ул., вл. 2, ул. Проходчиков, вл. 3, пос. Акулово, вл. 4, 1-й Саратовский проезд, вл. 5, Феодосийская ул., вл. 7, Молодогвардейская ул., вл. 51 и 53, ул. Матросова, вл. 21-29, Кременчугская ул., вл. 11-17, Заречная ул., вл. 5, Щукинская ул., вл. 7, а также Новопоселковая ул., вл. 6.

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