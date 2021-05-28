РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. Парк обустроят на месте Папанинской дачи в микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева по просьбе местных жителей, сообщил глава городского округа Александр Ходырев.

Долгое время жители Юбилейного просили сделать на месте Папанинской дачи городской парк. Однако часть дачи уже застроена.

Ходырев отметил, что сейчас решается вопрос о передаче территории Папанинской дачи в собственность муниципалитета для последующего обустройства рекреационной зоны.

«Выбирать и утверждать проект нового парка будут сами жители», - добавил Ходырев.

Предполагается, что в парке будет зеленая зона и места для отдыха. Специалисты представят жителям несколько проектов.