РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В Подольске разыскивают 17-летнюю девочку Анастасию Кузину, которая два дня назад ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба УМВД России по округу.

Подросток ушла из дома на улице Большой Серпуховской.

На вид ей 16-17 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы бордово-красного цвета, выбриты на затылке и собраны в хвост.

Была одета в черную толстовку с капюшоном, джинсовые брюки темного цвета, черные кроссовки. С собой у нее был белый клатч.

Особые приметы: родимое пятно на животе.

Всех лиц, располагающих информацией о пропавшей, просят обращаться по телефонам дежурной части 2-го отдела полиции 8 (496) 757-09-68, дежурной части УМВД России по Подольску 8 (496) 763-02-63 или по телефону «112».