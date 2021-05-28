РИАМО - 28 мая. В пятницу в Подмосковье прогнозируется дождь, местами сильный, гроза, а также усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

При порывистом ветре необходимо держаться подальше от деревьев, машину следует поставить в гараж или вдали от слабо укрепленных конструкций.

При сильном дожде автомобилистам лучше отложить поездку. От молний нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом или высокими металлоконструкциями. Также рекомендуется закрыть окна и двери в доме.