РИАМО - 28 мая. В столице в районе станции городского метрополитена «Коломенская» в связи с повреждением контактной сети задерживаются трамваи №47 и 49, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Из-за временного изменения маршрутов, вместо остановки «Нагатино» трамваи ходят до Нижних Котлов.
Пассажиров попросили быть внимательными.
В настоящее время по маршрутам трамваев работают автобусы.
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