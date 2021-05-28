РИАМО - 28 мая. Начиная с 1 июня, госуслуга по приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности столицы будет предоставляться только электронном виде, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что перевод услуги повышает ее доступность, сокращает временные, а также финансовые затраты заявителей и исключает необходимость посещать Москомархитектуру лично.
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская отметила, что из-за оптимизации срок оказания услуги сократился с десяти до пяти рабочих дней.
Кроме того, по словам Княжевской, электронный формат позволил упростить процедуру согласования полноты инженерно-топографических планов для заявителей, а также исключить необходимость их согласования с несколькими ресурсоснабжающими организациями.
Так, срок инженерных изысканий был сокращен, а взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими организациями усовершенствовано.
Княжневская подчеркнула, что изменения помогут вовремя наполнять и актуализировать сводный план подземных коммуникаций и сооружений столицы данными о них и сооружениях для того, чтобы физические и юридические лица, а также ИП использовали его с целью принятия градостроительных решений и проектирования.
Получение госуслуги доступно на сайте mos.ru в разделе «Услуги».
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