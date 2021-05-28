РИАМО – 28 мая. Группа компаний «Гранель», один из крупнейших девелоперов в России, объявляет о старте продаж в малоэтажном жилом комплексе комфорт-класса «Живописный» в Ленинском округе Подмосковья. Объект расположен в 2 км от МКАД, недалеко от города Видное и Бутовского лесопарка. Стоимость квартиры-студии с минимальной площадью стартует от 4 млн рублей.

Покупателям доступен широкий выбор предложений от 24 до 80 кв. м: студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Среди большого количества различных планировочных решений – квартиры со вторым светом. Террасы и лоджии с панорамным остеклением позволят любоваться окружающей природой.

Объект возводится на участке площадью 21 га, расположенном в тихом и красивом месте, в окружении лесов и водоемов. «Живописный» представляет собой гармоничный ансамбль из четырехэтажных домов, разработанных по индивидуальному проекту. В состав жилого комплекса войдут 17 корпусов, сдача первой очереди планируется во втором квартале 2023 года.

«С уверенностью могу сказать, что Видное и его окрестности – отличный выбор среди городов ближнего Подмосковья, стабильно в топ-10 в области по качеству городской среды, на втором месте по экологии. «Живописный» немного западнее; его местоположение выгодно отличает сочетание уединенности между лесом и рекой в отдалении от шумных трасс и вместе с тем массы логистических возможностей. Рядом станции двух железных дорог, две развязки на МКАД, удобный подъезд к станциям Бутовской линии метро, и станции будущей Бирюлевской линии тоже расположатся неподалеку», - отметила Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «Бест-Новострой».

Внутренние дворы сделают закрытыми, а видеонаблюдение и система контроля доступа позволят чувствовать себя в безопасности. Зонирование территории учитывает запросы жителей всех возрастов – здесь появятся парковки для велосипедов, детские и спортивные площадки, зеленые зоны. Благоустройство включает разбивку газонов и цветников, высадку деревьев и кустарников.

«Живописный» будет обладать собственной инфраструктурой - здесь построят подземную парковку с кладовыми помещениями, гостевые паркинги, откроют магазины, кафе и салоны красоты на первых этажах, а также возведут поликлинику и три детских сада на 330 малышей», - отметил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Удачное расположение ЖК «Живописный» позволит без труда добираться до Москвы. Так, путь на автомобиле до МКАД по Симферопольскому шоссе составит 5-10 минут. Доехать до столицы можно и на общественном транспорте: на электричке со станций Расторгуево или Булатниково, на поезде со станции МЦД Битца, а также на маршрутных такси. Среди ближайших станций метро - «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского» и «Пражская». В перспективе планируется расширить местную дорожную сеть и запустить новые маршруты до станций подземки и железной дороги.

Будущие жильцы «Живописного» смогут отдыхать на природе недалеко от дома - в шаговой доступности от комплекса находится водоем, где оборудуют пляжи и приватные зоны для пикника. Также поблизости располагаются загородный клуб «ЗаВидное», архитектурные и культурные памятники - бывшая усадьба Троицкое на Обитце конца XVIII - начала XIX века и церковь Троицы Живоначальной.

Проектное финансирование – от Сбербанка. ГК «Гранель» реализует квартиры в ЖК «Живописный» с использованием эскроу-счетов. Компания сотрудничает с ведущими банками Московского региона. Помимо стандартных ипотечных программ, заемщикам будут доступны эксклюзивные предложения со сниженными процентными ставками.