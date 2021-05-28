РИАМО - 28 мая. Проездные билеты на пригородные поезда ЦППК теперь можно купить через «Яндекс.Электрички» - мобильное приложение «Яндекс.Путешествий», сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В версии на Android билеты уже доступны, а на iOS появятся в июне.

Теперь не придется стоять в очереди в кассу, когда мало времени. В приложении есть билеты на все основные направления Москвы и Подмосковья. Там также удобно узнавать цену проезда. Приобретенный билет действует до трех часов ночи следующих суток.

Чтобы пройти через турникет, нужно открыть билет в приложении и сфотографировать QR-код на турникете. После этого в смартфоне появится штрих-код, который можно будет приложить к считывателю и пройти. На валидаторах достаточно будет просто активировать билет.

По данным за май 2021 года, сервисом «Яндекс.Электрички» пользуются более 2,1 млн человек.