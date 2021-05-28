РИАМО - 28 мая. За сутки в столице выявили 3274 случая Covid-19, с начала пандемии в городе зафиксировали 1 170 396 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.

В России за сутки выявили 9252 случая инфицирования. Умерли 404 человека с коронавирусом, выздоровели 9385 человек.

С начала пандемии в стране выявили 5 044 459 случаев коронавируса, умерли 120 406 заразившихся, вылечились от инфекции 4 661 234 человека.

По данным экспертов НИУ ВШЭ, Москва занимает второе место среди крупнейших мегаполисов мира по эффективности действий городских властей во время пандемии коронавируса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал московских предпринимателей подготовить план по защите посетителей в условиях пандемии Covid-19. Градоначальник предложил выделить в ресторанах свободные зоны, где будут находиться люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

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