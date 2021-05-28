Москвичи с нетерпением ждут открытия купального сезона. Сейчас столичное управление Роспотребнадзора проверяет подготовленность к сезону 11 столичных зон с купанием и 45 — без купания. Напомним, что в августе прошлого года пригодными для плавания признали шесть точек: «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», «Тропарево» и находящиеся в Зеленограде Большой городской пруд, Школьное и Черное озеро. Какие пляжи могут открыться для москвичей в 2021 году и как они обустроены, читайте в гиде РИАМО.

Первый Путяевский пруд

Фото, сайт парка Сокольники

Где находится: Москва, 4-й Лучевой просек, парк Сокольники

Первый, или Верхний Путяевский пруд — один из легендарных водоемов, расположенных на территории парка Сокольники. Локация порадует любителей спокойного, тихого и размеренного отдыха. Пляж песчаный, вода в нем прозрачная, плавают утки. На пляже работает летнее кафе, установлены раздевалки, есть волейбольная площадка, детские игровые зоны и другая сезонная инфраструктура, есть прокат катамаранов и лодок.

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«Серебряный бор-2»

Где находится: Москва, Сосновый бор, ул. Таманская, д. 46

Сравнительно небольшой, но популярный пляж для семейного отдыха. Рядом находится комплекс «Поместье-парк» со всевозможными развлечениями для детей: лягушатником, сухим бассейном, батутами, городком, аниматорами (по выходным и праздникам). Вход туда платный, а на сам пляж проход свободный. Бесплатная территория включает кабинки для переодевания, биотуалеты, площадки для спортивных игр, скамейки, фонтанчики для мытья ног. В сезон действует прокат шезлонгов, зонтиков, лодок и гидроциклов.

«Серебряный бор-3»

Где находится: Москва, 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, вл. 96

Один из самых знаменитых, комфортабельных и протяженных пляжей в столице. Песчаная береговая линия тянется на километр. Территория отличается развитой пляжной инфраструктурой: есть шезлонги и лежаки, душевые и раздевалки, мангальные площадки. В прокате можно взять спортивный инвентарь, лодки, гидроциклы и катамараны. Есть услуги анимации, организации вечеринок, а можно просто приятно провести время в уютном прибрежном кафе.

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Белое озеро

Где находится: Москва, ул. Заозерная

Белое озеро расположено за МКАД в районе Косино-Ухтомский. Береговая линия тянется вдоль водоема на 300 метров и благоустроена привозимым в сезон песком. Вход в воду удобный, пологий. За счет бьющих ключей вода в озере чистая, однако местами неравномерно прогрета. Пляж бесплатный, оснащен необходимой инфраструктурой: навесами от солнца, раздевалками, душевыми, туалетами. Есть детские площадки и зоны для спортивных игр. Близ Белого озера есть парк, где можно с комфортом прогуляться в прохладной тени в жаркий день.

Тропаревский пруд

Где находится: Москва, ландшафтный заказник Теплый Стан

Вход в воду на небольшом (30 метров) пляже в Теплом Стане пологий. Дно водоема преимущественно илистое, но есть и участки с песком. На пляже есть раздевалки и туалеты, работает кафе. Кроме того, на берегу организованы всевозможные развлечения: спортивные площадки, веревочный городок, велопрокат, действует аренда плавсредств и спортинвентаря. Также можно позагорать на деревянных подмостках или спрятаться от палящего солнца в беседке. Вход на пляж бесплатный, как и автостоянка, а также крытая велостоянка.

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Большой Садовый пруд

Где находится: Москва, ул. Б. Академическая, д. 38А, c. 1

Этот водоем — один из самых крупных по площади в столице, при этом его глубина составляет всего порядка двух метров. Зона для отдыха и купания расположена недалеко от Тимирязевской академии. Это обустроенный песчаный пляж с лежаками, зонтиками, раздевалками, душевыми кабинами, детскими и спортивными площадками, кафе и другой инфраструктурой. Большой Садовый пруд привлекает и рыбаков. В прошлые годы вход на территорию был платным, но цена символическая.

Мещерский пруд

Где находится: Москва, ул. Воскресенская, д. 5

Полностью песчаный пляж с мягким золотистым песком. Вокруг пруда раскинулся экологически чистый хвойный парк. Территория оборудована лежаками, зонтами от солнца, детской и волейбольной площадками. В сезон тут работают палатки с мороженым, вареной кукурузой и другими летними лакомствами. Для любителей активного отдыха предусмотрены велодорожки, взять в прокат велосипед можно тут же.

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Пляж «Левобережный»

Где находится: Москва, Прибрежный пр., вл. 7

Бесплатный пляж, расположившийся на берегу Химкинского водохранилища, привлекает отдыхающих транспортной доступностью. Большую часть территории покрывает трава, но у самой воды пролегает комфортная для спуска песчаная линия. Пляж оборудован кабинками для переодевания, туалетами и душевыми. Есть площадки для спортивных игр.

Большой городской пруд

Где находится: Москва, Зеленоград, Озерная аллея

Это самый крупный водоем в Зеленограде, площадь которого — порядка 10 гектаров. Пруд находится на территории Парка Победы, где можно совершить приятный променад по тенистым аллеям. Так что прибрежной территории для отдыха местных жителей и гостей более чем достаточно. Пляж преимущественно травяной, есть зонтики и лежаки, кабинки для переодевания, туалеты. К услугам отдыхающих оборудованы площадки для игры в волейбол, столы для настольного тенниса, настольного хоккея, бильярда. Для юных гостей обустроен детский городок, водные горки, специальная огороженная зона для купания малышей. В сезон можно взять напрокат лодку или катамаран.

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Черное озеро

Где находится: Москва, Зеленоград, район Савелки

За чистотой воды в Черном озере тщательно следят. Бесплатный пляж имеет скромную инфраструктуру — небольшое количество лежаков, несколько раздевалок, туалеты. Однако несмотря на это, место пользуется большой популярностью у отдыхающих. Свежий воздух, мягкий песок и окружающие берег природные зеленые красоты — что еще нужно столичному жителю? Глубина водоема небольшая, есть специальное место для купания детей. Поблизости магазинов и летних кафе нет, поэтому провиант лучше привезти с собой.

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Школьное озеро

Где находится: Москва, Зеленоград, 10-й микрорайон

Еще один зеленоградский водоем, который радует отдыхающих чистой водой, пригодной для купания, и совсем небольшой глубиной — порядка двух метров. Благодаря этому здесь комфортно отдыхать с детьми. Береговая территория ухожена и благоустроена — лежаков нет, зато есть навесы от солнца, под которыми можно разложить полотенца. К началу летнего сезона на пляж привозят чистый песок. Действует прокат лодок и катамаранов. Пляж бесплатный, но есть отгороженная платная территория с спортивными площадками и шезлонгами.

На момент публикации материала неизвестно, на каких именно водоемах в Москве будет разрешено купаться летом 2021 года. Отправляясь на отдых к воде, помните, что купание в местах, отмеченных запрещающим знаком (даже если территория организована для пляжного отдыха), может быть опасно для здоровья и чревато штрафами.