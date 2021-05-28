РИАМО - 28 мая. Акция «Еду сдавать кровь» по сбору донорской крови для оказания медпомощи онкобольным детям Подмосковья прошла в отделении переливания крови Московского областного онкологического диспансера. Кровь сдали сотрудники гипермаркета «Глобус», сообщается на сайте медучреждения.

«Мы прочитали информацию на сайте yadonor.ru о том, что больным необходима донорская кровь, особенно, нас тронуло, что это нужно для деток, которые здесь проходят лечение», – сказала санитарный врач гипермаркета «Глобус» в Балашихе Светлана Стрекозова.

Отводов по медицинским показаниям не было, и все, кто приехал, стали донорами. Поэтому акцию было решено проводить на постоянной основе, чтобы как можно больше сотрудников «Глобуса» в Балашихе, смогли сделать доброе дело.

За один раз донор сдает 450 мг крови. Весь процесс: заполнение анкеты, небольшое лабораторное обследование, прием у врача, сдача крови, занимает не более 40 минут. Сдать кровь могут и те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, при наличии отрицательного теста.

За сдачу крови донор единовременно получает денежную компенсацию, обед и две справки: одну – на освобождение от работы в день сдачи и другую – на день отдыха после. Этот отгул может быть использован в любое время или присоединен к отпуску.

Отделение переливания крови МООД расположено по адресу: Балашиха, улица Карбышева, 6. Забор крови производится с 8:00 до 11:30. С собой необходимо иметь паспорт, полис. Телефон для справок: 8 (495) 521-56-38.