РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. Семь безнадзорных животных выявили в Котельниках в последнее время, мониторинг по выявлению бездомных животных продолжается, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Всего с начала текущего года было отловлено 23 особи. Животных без владельцев вакцинируют, стерилизуют, в ухо прикрепляют чип с порядковым номером и после всех мероприятий отпускают в прежнюю среду обитания.



«Уважаемые жители! Пожалуйста, оберегайте своих питомцев. Не оставляйте и не бросайте своих любимцев на улице. Собака - это друг человека. Если вы хотите помочь бездомному животному - возьмите его домой», - говорится в сообщении.

По всем вопросам, связанным с животными без владельцев, можно обратиться в управление благоустройства по телефону: 8 (498) 742-20-05.





