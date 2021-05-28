РИАМО - 28 мая. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве на предстоящих выходных, температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы, но 1 июня погода снова начнет налаживаться, сообщается на сайте «Метеовести».

28 и 29 мая температура воздуха в столице составит плюс 20-22 градуса.

Основное похолодание ожидается 30 и 31 мая. Температура составит плюс 16-17 градусов, что на 4 градуса ниже нормы, ожидаются осадки.

Первого июня воздух в столице уже прогреется до плюс 20 градусов.

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