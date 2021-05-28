РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Автогородок, в котором юные горожане смогут знакомиться с правилами дорожного движения, откроют в парке подмосковного Красногорска 31 мая, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония состоится в детском парке «Сказочный». Уникальность первого в Московской области детского автогородка - в применении объектов улично-дорожной сети: путепровода над железнодорожными путями и надземного пешеходного перехода.

Аналогов на территории России нет. Площадь объекта - более 1,5 тыс. кв. м.

Участие в торжественном открытии примут представители правительства Московской области, администрации городского округа, общественных организаций региона, руководители подмосковной Госавтоинспекции, а также народный артист России Дмитрий Харатьян.

Начало мероприятия в 16:00.