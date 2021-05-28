РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В подмосковных Люберцах проводят ремонт дорожного покрытия на четырех улицах, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации Люберец.

Продолжается ремонт дорог в Люберцах. Выполнены работы по фрезерованию старого покрытия на автомобильной дороге по улице Урицкого в г. Люберцы. В настоящее время ведутся подготовительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия.



Также начались ремонтные работы на четырех участках: Куракинской, Ново-Малаховской в поселке Малаховка, Свердлова в поселке Малаховка, Лесной тупик в поселке Красково.