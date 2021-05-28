РИАМО - 28 мая. Рабочие приступили к монтажу пролетных строений на эстакаде, которую строят в рамках развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он уточнил, что над возведением трудятся порядка 300 специалистов. Эстакаду строят одновременно с Юго-Восточной хордой. Это требует постоянной увязки графиков работ на данном участке.
Возведение объекта осложняет близость со стройплощадкой, на которой ведется возведение многоквартирных домов. В тех жилых домах, которые расположены рядом с трассой, установят шумозащитные окна. Еще возведение объекта осложняется запретом на работы в ночные часы.
Будущая развязка находится около действующей Люблинско-Дмитровской линии метрополитена и строящегося участка Большой кольцевой линии. Также она пересекает железнодорожные пути.
Специалистам городской группы компаний «Моспроект-3» удалось организовать процесс строительства без изменения расписания поездов.
«Монтаж пролетных строений над железнодорожными путями осуществляется методом продольной надвижки. Работы производятся в технологические «окна», что не требует ограничений для движения поездов по МЦД-2», – уточнила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.
Эстакаду достроят в конце 2023 года.
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