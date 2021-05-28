РИАМО - 28 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных галерей между зданиями Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина на Волхонке, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Пешеходные зоны соединят главное здание музея с картинной галереей искусства старых мастеров, галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков, депозитарно-реставрационным и выставочным центром.

Малый Знаменский переулок на участке от Волхонки до Колымажного переулка станет пешеходной зоной. В Колымажном переулке сделают одностороннее движение и парковку.

Ранее сообщалось, что переходы между частями музея собираются сделать подземными, а работы планируют завершить в 2027 году. Общая площадь застройки 5,7 га.