РИАМО - 28 мая. Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели смогут стать участниками городской программы поддержки комплексных инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Программу поддержки комплексных инновационных проектов компаний-участников Московского инновационного кластера утвердили в конце 2019 года.

Заявки пришли от 44 компаний. Из них 8 организаций получили гранты на общую сумму 285 млн рублей. Инвестиции от них оценивают в 3,5 млрд рублей. Таким образом, на 1 рубль государственной поддержки приходится 12 рублей частных инвестиций.

В прошлом году среди получателей грантов оказались компании, занятые в сфере биотехнологии, новой энергетики, IT и микроэлектроники.

Получив средства гранта, организации компенсируют до 15% затрат на проект. Однако сумма не должна превышать 200 млн рублей в год.

Можно компенсировать не только прямые затраты, но и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ.

В этом году заявки на получение грантов от инноваторов принимают с 21 июня.

Среди изменений в предоставлении грантов - увеличение процента компенсаций с 15% до 20% в том случае, если закуплено отечественное оборудование и программное обеспечение.

Также в этом году отменяют требования к минимальной численности персонала. Эти изменения касаются стартапов (индивидуальных предпринимателей) и небольших инновационных компаний (малого бизнеса).

Кроме того, специалисты доработали методику расчета предельного размера компенсации, который теперь не может быть больше суммы налогов, уплаченных компанией в бюджет города Москвы за 2 последних года.

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