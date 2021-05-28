РИАМО - 28 мая. Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка теперь могут получать семьи москвичей, где родители не достигли возраста в 36 лет, ранее такое право было только у семей до 30 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 рублей (5 прожиточных минимумов), второго – 126 203 рубля (7 прожиточных минимумов), третьего и последующих – 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов). С 2010 года размер выплат вырос в 2,4 раза.

Рассчитывать на получение пособия могут семьи, где возраст обоих супругов не превышает 36 лет. Новые правила распространяются на детей, рожденных с 1 января 2021 года.

Заявку можно будет подать с 3 июня через mos.ru. Это нужно сделать в течение года с даты рождения ребенка.

Дополнительное пособие в связи с рождением ребенка ежегодно получают около 25 тыс. московских семей. Из-за увеличения максимального возраста молодой семьи ожидается, что право на получение этой выплаты приобретут еще порядка 7,8 тыс. семей в год.