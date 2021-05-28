РИАМО - 28 мая. В пятницу с 10:00 и до конца дня в столице ожидается дождь и гроза, усиление ветра составит до 17 м/с, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Из-за непогоды водителей попросили парковаться вдали от деревьев, а также отказаться от внезапных маневров на дороге. Также следует соблюдать скоростной режим.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

На предстоящих выходных синоптики прогнозируют похолодание в столице.