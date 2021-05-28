РИАМО - 28 мая. Минтруд России планирует запустить новую систему оплаты труда медработников, она может вступить в силу не ранее 2023 года. В регионах могут использоваться разные коэффициенты, так, в Москве предложен коэффициент 3, пишет газета «Коммерсант».

В ноябре 2021 года пилотный эксперимент проведут в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. До марта 2022 года зарплату работников больниц и поликлиник будут рассчитывать по новым принципам.

Расчет будет происходить с учетом коэффициента дифференциации окладов, в зависимости от должности работника, а также с учетом коэффициента экономического развития региона. При этом зарплата не может стать ниже нынешнего уровня.

«Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут»,— отметила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства министерства труда и социальной защиты России Марина Маслова.

По предварительным расчетам ведомства, для Москвы предложен коэффициент 3, для Санкт-Петербурга — 2,5, для других регионов — 1.

Результаты пилотных регионов обобщат к концу июня 2022 года и к тому же времени подготовят соответствующий закон. Это означает, что переход на новую модель оплаты случится не ранее 2023 года.