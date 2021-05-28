РИАМО - 28 мая. На портале «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное программам, которые планируют запустить на базе детских технопарков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Детские технопарки Москвы — это уникальная среда, в которой школьники могут развить таланты и попробовать себя в разных сферах.

«В столице сейчас работает 18 таких площадок. Дети и подростки в возрасте от семи до 17 лет получают востребованные знания, развивают практические инженерные и конструкторские навыки. Мастер-классы и лекции для ребят ведут преподаватели вузов и специалисты предприятий», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Большинство проголосовавших — 57,05% – решили, что новые программы будут связаны с профориентацией в сфере экологии и зеленой экономики.

Отдать выбор специалистам решились 16,59% респондентов, а 27,1% проголосовавших в качестве формата для программы выбрали квесты и викторины. Еще 32,95% проголосовавших посчитали, что лучшим местом для проведения занятий являются детские технопарки.