РИАМО - 28 мая. На территории подмосковных лесов зацвели кусты брусники, земляники и черники, так, обычно землянику можно найти на окраинах лесов и на полянах, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, брусника — растение неприхотливое: она предпочитает сухие солнечные полянки, но готова расти и под пологом лиственных деревьев, в хвойных и смешанных лесах. Лучше всего растет и плодоносит она в сосняках брусничных, особенно хорошо — на освещенных местах, например, на вырубках.

Эта ягода всегда пользовалась популярностью и на Руси носила названия «молодор» или «ягода бессмертия».

Цветение черники обычно начинается в июле и продолжается по сентябрь. В этом году кусты зацвели раньше. Черника растет практически повсеместно. Любит влажность и тепло, поэтому крупные черничники располагаются в болотистой местности.

Земляника обычно зацветает в мае. Растет она на сухих травянистых склонах, на окраинах лесов, на полянах, вырубках, среди кустарников, в широколиственных и еловых лесах. Заросли земляники дают возможность собирать ее в неограниченном количестве.

Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности в лесах. С собой в лес нужно взять заряженный телефон, спички, нож, фонарик, компас, небольшой запас воды. Ни в коем случае нельзя отпускать в лес одних пожилых родственников и детей.

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