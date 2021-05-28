РИАМО - 28 мая. Онлайн-курс «Начни свое дело: как стать самозанятым» состоится в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По мере роста числа самозанятых «Техноград» вводит в программу практико-ориентированные занятия, которые помогут новичкам успешно начать свое дело», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что уже более 615 тысяч человек оформили статус самозанятых.

Онлайн-курс состоит из шести занятий. На первом занятии участникам расскажут о видах деятельности, на втором - рассмотрят варианты приема платежей за услуги. Третье занятие полностью посвящено налогообложению. На четвертом занятии слушателям расскажут про обязательные и добровольные страховые взносы для самозанятых. На пятом занятии будут изучены полезные сервисы, и на последнем слушатели будут разбирать приложение «Мой налог».

По итогам обучения участникам выдадут сертификаты.