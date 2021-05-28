РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Проблему незаконно возведенных на участках для индивидуального жилищного строительства многоквартирных домов будут решать в подмосковном Красногорске, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«36 семей стали жертвами горе-застройщика, который на участке под ИЖС в Нахабино незаконно возвел многоквартирный дом и исчез, бросив и дольщиков, и недостроенное здание», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

По его словам, люди своими силами содержали дом в надлежащем состоянии. Кто-то даже заселился, потому что идти больше некуда.

«Снести самострой значит оставить почти 100 человек без крыши над головой. Поэтому мы решили пойти другим путем», - пояснил Спасский.

Совместно с юристами и представителями Общественной палаты глава округа встретился с инициативной группой, осмотрел дом и разработал алгоритм дальнейших действий.

«Собственники получают заключение о том, что здание соответствует всем нормам, пригодно и безопасно для жизни, выходят в суд с заявлением о пересмотре решения о сносе, мы со своей стороны гарантируем поддержку», - написал Спасский.

В случае положительного решения жители смогут подключить дом к инженерным сетям и, наконец, отпраздновать новоселье.



«Подобных объектов в нашем округе несколько. Все их мы знаем, и по каждому нужно разбираться отдельно», - заключил Спасский.