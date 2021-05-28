РИАМО - 28 мая. На 6% уменьшилось число пассажиров в поездах Таганско-Краснопресненской ветки Московского метрополитена по утрам благодаря проекту «Время ранних» и снижению стоимости проезда на Казанском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, 7,7 тыс. человек теперь едут по ветке в другое время. Это сравнимо с тем, если бы на линии запустили еще 5 поездов.

С 12 мая была снижена цена на поездки на Казанском направлении МЖД с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала.

С помощью этой меры удалось разгрузить станцию метро «Выхино», на которую многие пересаживались с электричек. Теперь около 500 человек в час пик отказались от этой пересадки и едут по ж/д до станций метро «Комсомольская» или «Электрозаводская».

Также с ноября прошлого года в столице был запущен проект «Время ранних»: поездка по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям в 2 раза дешевле в рабочие дни с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

«Уже 7,7 тыс. человек перестали ехать в час пик, всего скидки получили свыше 11,5 млн пассажиров метро. Мы почти достигли цели по разгрузке вагонов Таганско-Краснопресненской линии в утренний час пик на 7%», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.