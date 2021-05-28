РИАМО - 28 мая. На сервисе Russpass появились новые маршруты для туристов, которые в Москве задерживается лишь транзитом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего доступно три программы: «Домодедово — Шереметьево», «Домодедово — Внуково» и «Внуково — Шереметьево».

«Основные достопримечательности в этих маршрутах находятся между остановками аэроэкспрессов по пути из аэропорта и в него, поэтому туристу будет удобно спланировать поездку», - говорится в сообщении.

Туристы, которые прилетают в Домодедово и пересаживаются в Шереметьево, могут проехать через город на двухэтажном автобусе. А те, кто держит путь во Внуково смогут прокатиться на теплоходе по Москве-реке.

Для удобства в сервисе Russpass можно приобрести билеты на аэроэскпресс.

Маршрут по историческому центру Москвы появился на Russpass>>