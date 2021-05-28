РИАМО - 28 мая. Правительство Москвы учредило два новых гранта общей суммой 100 млн руб., которые направят на поддержку малых и средних анимационных компаний. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Рассчитываем, что гранты для анимационных компаний простимулируют рост их экономических показателей, а также помогут им в развитии и продвижении столичной анимации на отраслевых фестивалях и различных конкурсах», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Первый грант предназначен для стимулирования создания коммерчески успешных анимационных фильмов. Заявки на получение гранта можно будет подавать с 31 мая. Максимальная сумма гранта для одной компании составляет до 10 млн руб. ежегодно. Всего по данному направлению предусмотрено финансирование в размере 90 млн руб.

На данный грант могут претендовать студии, которые находятся в реестре анимационных организаций Минкультуры или внесены в реестр Ассоциации анимационного кино. Для получения поддержки студии нужно увеличить выручку от производства фильмов на сумму, втрое превышающую размер будущего гранта.

Второй грант предназначен для поддержки некоммерческого авторского анимационного кино. Прием заявок начнется 1 ноября. Для получения поддержки необходимо завоевать приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации. Общая сумма выделенных средств составит 10 млн руб.