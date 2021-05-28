РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Сотрудники отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» задержали местного жителя за мошенничество, трудоустроенный мужчина незаконно получал деньги по безработице, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от представителя Центра занятости населения о незаконном получении пособия по безработице. Сумма ущерба составила более 27 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 44-летний местный житель. Подозреваемый осуществлял трудовую деятельность, находясь в статусе безработного, о чем не уведомил Центр занятости населения и продолжал получать пособия.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.