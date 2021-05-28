РИАМО - 28 мая. Центробанк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности кредитную организацию «Заубер Банк», сообщает kp.ru.

Эта кредитная организация занимает 227 место в банковской системе страны. Банк лишился лицензии из-за нарушения федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.

Кроме того, лицензию отозвали из-за нарушений требований законов в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

В сообщении регулятора отмечается, что «Заубер Банк» в значительных объемах проводил сомнительные операции, которые были связаны с продажами наличной иностранной валюты физическим лицам.