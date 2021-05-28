РИАМО - 28 мая. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому родители смогут прописывать адресные запреты на выезд ребенка за рубеж, включая стоп-лист в определенные страны, пишет в пятницу газета «Известия».

Также в рамках этого законопроекта родители-иностранцы при наличии такого запрета не смогут вывозить детей из России. Теперь проект должны принять депутаты Госдумы.

Предполагается, что этот законопроект поможет защитить детей при разногласии родителей. Если в семье все нормально, то никаких дополнительных документов для выезда детей за границу не потребуется. Нижняя палата парламента может рассмотреть проект поправок уже в текущую сессию.

«Система становится гибче: родители смогут прописывать адресные запреты, включая в стоп-лист определенные страны. Отозвать же заявление можно будет во внесудебном порядке», — разъяснил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР), член правительственной комиссии Владимир Груздев.

Кроме того, в рамках этого законопроекта сам родитель, подавший заявление о запрете, если он гражданин России, сможет выезжать с ребенком в другие страны. А вот родитель-иностранец, подавший такое заявление, сам не сможет выехать вместе с ребенком.

«Необходимость подобной нормы обусловлена тем, что на практике нередки случаи, когда родители-иностранцы вывозят своих детей, граждан России, за границу при наличии разногласий с другим родителем, являющимся гражданином нашей страны», — подчеркнул юрист.

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