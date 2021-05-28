РИАМО - 28 мая. Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ - показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Последний стандарт утвердили недавно и Москва стала одним из первых городов, которые его доказали.

Качество жизни в городе оценивали по 80 показателям в тех отраслях городского хозяйства, где заметнее всего эффективность внедрения «умных» технологий.

«Разумеется, получение сертификата ISO– не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, которая на этом не останавливается. Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни», - написал мэр в своем личном блоге.

Сейчас в Москве 40% городских систем и сервисов используют алгоритмы искусственного интеллекта. Реализуется 56 проектов управления городом с его применением.

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