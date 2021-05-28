РИАМО - 28 мая. Специалисты приступили к работам по капитальному ремонту в центре госуслуг «Мои документы» в Алексеевском районе столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалистам предстоит привести в порядок кровлю. Также нужно будет заменить инженерные системы, а еще провести работы по гидроизоляции фундамента.

Здание было построено в 1961 году и находилось в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы. Для устройства системы отопления проложат 1280 м труб. В здании также обновят систему электроснабжения и протянут почти 13 тыс. метров кабеля.

Главный вход оборудуют пандусом. А на полу и стенах разместят специальные индикаторы и мнемосхемы для незрячих и слабовидящих, которые укажут путь от входа до ресепшена, затем к окну приема и назад.

Также появится система оповещения и управления эвакуацией, которая будет дублировать визуальную информацию.