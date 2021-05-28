РИАМО - 28 мая. В рамках флешмоба «Имя Победы» в столице будет создана одноименная видеокнига, в которой горожане расскажут о родственниках из поколения победителей в Великой Отечественной войне, в честь которых их назвали. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Школьники, учителя, родители создают видеоистории о своих родных и близких, воевавших на фронтах ВОВ или работавших в тылу.

«Был когда-то в моем детстве фильм «Помни имя свое»... Так важно помнить и знать историю своего имени! Мне самой, например, дали имя в честь моей бабушки Марины Тихоновны. Она была женой партизана и во время войны сумела сберечь своих пятерых малолетних детей», - сказала главный редактор Московского образовательного телеканала Марина Меркулова.

В столичной акции приняли участие ученики из школ №15, 2083, 1950 и других. Ребята находят снимки, письма и награды фронтовиков, а еще сочиняют стихотворения в их честь. На сегодняшний день собрано свыше 30 историй.

Флешмоб будет проходить в городе до конца 2021 года. Каждый желающий может присоединиться к нему и прислать видеоролики в редакцию Московского образовательного телеканала по электронной почте mosobr@edu.mos.ru или выложить их в соцсетях с хештегом #ИмяПобеды. Лучшие работы горожан будут показаны в телеэфире МосОбр ТВ.