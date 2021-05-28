РИАМО - 28 мая. Следователи назначили проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек на пожаре в частном доме в Рузе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧП произошло в пятницу на улице Красная в Рузе. После локализации пожара были обнаружены тела трех мужчин.

«По данному факту следственным отделом по Можайску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.