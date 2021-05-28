РИАМО - 28 мая. Производители куриных яиц в России сообщили о том, что закупочные цены упали ниже себестоимости и на российском рынке может возникнуть дефицит данного товара, передают «Ведомости».

Производители попросили Минпромторг России оказать им поддержку. Также за последний год, по их словам, они столкнулись с существенным ростом издержек.

К 26 мая яйца 1-й категории в опте стали дешевле на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории – на 10,9%. Ритейлеры покупают их за 27-45 рублей за десяток при себестоимости около 49-52 рублей.

В среднем себестоимость в российском птицеводстве выросла за год на 20-25% из-за подорожания кормов и прочего. В Минпромторге ситуацию с яйцами считают стабильной и комфортной, и ожидают развитие отрасли в текущем году. Ритейлеры также не видят ничего страшного и считают такую динамику ежегодной и связанной в том числе с Пасхой.

Эксперты отмечают, что призывы властей к сдерживанию цен, сообщения СМИ и другая информация дестабилизируют ситуацию на рынке, и вынуждают его участников вести себя нерационально.