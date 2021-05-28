РИАМО - 28 мая. В сервисе «Библиотеки Москвы» появился новый фильтр, который упростит процедуру проверки наличия нужной книги в читальне, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Теперь читатели могут найти нужное произведение в своих любимых библиотеках всего за несколько минут.

«Нововведение позволяет конкретизировать запрос и ограничивать поиск по своему усмотрению», - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Для бронирования книги, необходимо зайти в раздел «Услуги», перейти в категорию «Культура, спорт и отдых» и выбрать раздел «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг».

После выбора книги и библиотеки, нужно ввести номер единого читательского билета и нажать на кнопку «Забронировать».

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