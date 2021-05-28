РИАМО - 28 мая. Пожарные потушили пожар на чердаке частного дома и магазина по адресу: Новосходненское ш., д. 48 в Молжаниновском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

ЧП произошло вечером 27 мая. Пожар потушили в кратчайшие сроки благодаря слаженной работе Пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе «ГКУ ПСЦ».

Никто во время происшествия не пострадал.