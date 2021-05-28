РИАМО - 28 мая. В столице отреставрируют здание бывшего ресторанно-гостиничного комплекса, построенного в середине XIX века. Работы должны начаться в следующем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас специалисты занимаются разработкой проекта реставрации. Срок окончания работ по ремонту – 2024 год. В ходе реставрации будут отремонтированы фасады и интерьеры здания.

В настоящее время ведутся исследования особенностей объекта. Также будут проведены противоаварийные работы, во время которых укрепят все конструкции здания.

Здание бывшего ресторанно-гостиничного комплекса — объект культурного наследия регионального значения.

«Славянский базар» — гостинично-развлекательный комплекс, располагавшийся с 1872 по 1917 год в Москве на Никольской улице. После революции комплекс был закрыт и здание долгое время занимали разные театральные труппы. В 1966 году ресторан снова открыли, но после пожара 1993-го заведение прекратило свою работу.

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