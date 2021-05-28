РИАМО - 28 мая. Владельцам собак нужно крайне внимательно следить за любимцами на прогулке в лесу или поле, чтобы не допустить несчастного случая. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Прежде чем идти с собакой на прогулку за городом, нужно запомнить, какие опасности могут поджидать там животное. К примеру, существует достаточно высокий риск подхватить инфекционное заболевание.

«Прежде всего стоит опасаться иксодовых клещей. Поэтому, во-первых, собаку нужно регулярно обрабатывать от паразитов, во-вторых, тщательно осматривать после каждой прогулки по лесу или полю», – сообщили в пресс-службе.

Опасность для собаки, равно как и для человека, могут представлять ядовитые змеи. Они, как правило, не нападают первыми, но, если животное захочет поймать или просто потрогать рептилию, например, гадюку, это может закончиться несчастным случаем. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за питомцем во время прогулки. Если есть подозрение, что собаку укусила змея, следует немедленно отвезти домашнее животное в ближайшую ветеринарную клинику.

Если домашний питомец до этого не был знаком с лесом, то в первые прогулки лучше не спускать его с поводка и внимательно за ним следить. Даже взрослые псы могут потерять ориентацию в большом открытом пространстве. Поддавшись испугу, собака может запросто потеряться в лесной чаще.

Чтобы отпускать животное без страха потерять его, имеет смысл использовать GPS-трекер. Датчик, встроенный в ошейник, показывает хозяину местонахождение питомца. Также может пригодиться яркий светоотражающий жилет для собак. Во время прогулок по горам или в лесу пес в такой амуниции сразу будет бросаться в глаза.

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