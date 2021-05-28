РИАМО - 28 мая. Жители столицы воспользовались сервисом онлайн-консультаций по имущественным и жилищным вопросам более 5 тыс. раз, там можно получить ответы на вопросы по 30 темам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Если в 2020 году консультацией специалистов воспользовались чуть более 1,6 тыс. раз, то в этом году — уже более 3,4 тыс. Сейчас проконсультироваться со специалистами через любое удобное устройство можно по 30 темам», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он добавил, что средняя оценка за консультацию составляет 4,8 из пяти.



Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что получение справочной информации по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий стало самым популярным вопросом с начала текущего года.



«Получение справочной информации по жилищным вопросам. Другое» на втором месте по числу обращений с 387 запросами. Далее в рейтинге востребованности идут жилищные вопросы, не связанные с программами переселения/реновации, — 223 записи», - добавил Гаман.

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