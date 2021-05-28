РИАМО - 28 мая. Стоимость доллара увеличилась по отношению к рублю в начале торгов Московской биржи. Американская валюта выросла на 4 копейки до 73,51 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, вырос евро на 11 копеек. Стоимость валюты поднялась до 89,7 рубля.

Российский рынок акций к завершению торгов в четверг вышел к новым историческим вершинам по индексу Мосбиржи. Шестая торговая сессия подряд завершается в зоне положительных значений.