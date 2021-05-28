РИАМО - 28 мая. В пятницу утром загруженность дорог столицы составляет 3 балла из 10 возможных, при этом вечером прогнозируют 8-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Утренние пробки в ближайшие часы ожидаются около 5-6 баллов. Сейчас движение затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Свободно едут автомобили на проспекте Генерала Дорохова, Кутузовском и Ленинградском проспектах.

В Москве ведутся дорожные работы. Это временно осложняет движение.